حول جريمة مليشيا قوات الحفاظ على النظام - جلال الصباغ

2020/08/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ ان بشاعة المشهد الذي يصور طفلا وهو عارٍ تماما بينما تقوم مجموعة من مليشيا قوات حفظ النظام بحلاقة شعره والاعتداء عليه جسديا ولفظيا، فيما يستمتع اخرون بتصوير المشهد والضحك عليه.



انه تعبير عن نذالة وسفالة واجرام منقطع النظير، يعجز اي كلام عن ايفاءه حقه، فمجموعة المجرمين هؤلاء انما يمثلون نظاما سياسيا يمارس هذه الأفعال ويؤمن بها ويتبناها مع كل المختلفين معه.



ممارسات كهذه تنتشر في كل سجون سلطة ......





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