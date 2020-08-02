هزاره جل و علا - منال شوقي

2020/08/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_شوقي ذات يوم شعر الله بالملل فأراد أن يفعل شئياً جديداً وفيه كثيراً من الساسبينس الذي يحبس الأنفاس ليزجي عن نفسه، فنادي علي جبريل ودار بينهما الحوار التالي:الله: قولي يا جبريل، أخبار إبراهيم خليلي إيه؟ من بعد ما نجيته من الحرق بالنار وأمرت النار ألا تمسه بسوء وأنا مش شايف إنه معترف بجميلي عليه كما يجب.جبريل: ده حقيقي جلالتك، يظهر إنه مشغول بابنه اللي خلفه علي كبر وفرحان بيه والفرحة شغلاه عن جلا ......





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