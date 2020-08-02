الفلسفة المعادلاتية و تحليل اللغة - حسن عجمي

2020/08/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي بالنسبة إلى الفلسفة المعادلاتية ، اللغة معادلة رياضية مفادها التالي : اللغة = كل المعلومات الممكنة ÷ المعلومات المستحيلة.



تنجح معادلة اللغة في التعبير عن الخصائص الأساسية للغة كإمكانية أن تتغيّر اللغة و تتطوّر و امتلاك اللغة لقواعد ما يشير إلى مقبولية معادلة اللغة و صدقها.



إن كانت اللغة = كل المعلومات الممكنة ÷ المعلومات المستحيلة ، إذن اللغة تتضمن القواعد بالضرورة لأنَّ القواعد معلوم ......





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