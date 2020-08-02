شاهد.. العراق والحاجة الملحة لإنتخابات مبكرة

2020/08/02 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب في البرلمان العراقي نعيم العبودي بأن اغلب الكتل السياسية العراقية خصوصا كتلة الفتح توافق اجراء انتخابات مبكرة لأنها تلبي اول مطالب المتظاه...

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