المجلس الأعلى: الانتخابات المخرج السلمي للأزمة في العراق

2020/08/02 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق همام حمودي، أن الانتخابات هي المخرج السلمي للأزمة التي يمر بها العراق، مشيراً الى اهمية إجرائها بمناخها الآ...

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