فيديو يشعل غضب العراقيين.. والداخلية تكشف الملابسات

2020/08/02 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة "الاعتداء" على احد المواطنين في بغداد، والذي ظهر في مقطع فيديو، ولاقى ردود أفعال ...

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