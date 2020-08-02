تسجيل 17.85 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

2020/08/02 | 08:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم الأحد، أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 683767 شخصاً توفوا جراء الفيروس.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر(كانون الأول) عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154922 حالة …

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