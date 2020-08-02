كورونا تفرض الطوارئ في ولاية استرالية

2020/08/02 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الاحد ،حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بالفيروس كورونا.

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