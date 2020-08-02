كيف هربت إمبالا من هجوم تمساحين؟

2020/08/02 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الصعب الهروب حيا من فكي التمساح، ويكاد يكون ذلك مستحيلا إذا كان هناك أكثر من واحد في نفس الوقت.

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