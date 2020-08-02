2020/08/02 | 09:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

نحن اليوم بصدد طرح تساؤل مهم يردده الكثير إن لم نقل الجميع ، وهو لماذا ركزت الجهات المعنية على الوباء وتناست او أهملت الأمراض الأخرى التي تصيب السكان ؟! .

فالثابت في الواقع الصحي إن العراقيين يراجعون المستشفيات الحكومية ليس من باب الهواية وإنما لحاجات أغلبها حقيقية ، فحسب إحصاءات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اين يذهب الــ 10 مليون مراجع الغير مصاب بــ "كورونا" في ظل غلق العيادات الطبية ؟ وهل هنالك احصائية بين عدد وفيات كورونا و"الأمراض الأخرى" ؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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