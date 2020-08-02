بينها العراق.. الكويت تحظر الطيران التجاري مع 31 دولة ’’عالية الخطورة’’

2020/08/02 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حظرت الكويت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."

ومن بين الدول التي يشملها الحظر أيضا الهند والصين وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والبرازيل.

وأعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن القرار يتلو إعلان إدارة الطيران المدني الكويتية وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

ولمصر جالية كبيرة في الكويت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن 6 وفيات من بين491 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغت نسبة الكويتيين بين هؤلاء المصابين 73%.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت منذ انتشار الوباء إلى 67448 إصابة، وعدد الوفيات إلى 453.

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بغداد اليوم- ميسان

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم صرف رواتب مديرية شرطة ميسان ومديرية الدفاع

بغداد اليوم- متابعة

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ونقلت البيانات أن الصادرا

بغداد اليوم- متابعة

قضت محكمة في لندن، أمس الخميس، بسجن مدير سابق لشركة أونا أويل للاستشارات 3 سنوات، على خلفية ملفات فساد، قامت بها الشركة أثناء عملها السابق في العراق.

وهو ثاني مسؤول تنفيذي بالشركة يُسجن فيما يتصل بتقديم رشاوى لمسؤول عراقي لل

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