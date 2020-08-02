إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 18 مليونا

2020/08/02 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت بيانات موقع Worldometer الذي يتتبع تفشي جائحة فيروس كورونا، بأن عدد المصابين بالعدوى في العالم تجاوز 18 مليون شخص.

وحسب إحصاءات الموقع، فإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ حتى صباح اليوم الأحد 18 مليونا وأكثر من 23 ألفا، توفي نحو 689 ألفا منهم، بينما تماثل للشفاء أكثر من 11,3 مليون.

وبلغ معدل الوفيات 6%، وبين الـ6 ملايين حالة نشطة المتبقية في أنحاء العالم، تبقى نسبة الحالات الخطيرة والحرجة نحو (65 ألف شخص).

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 247 ألف حالة، فيما تم تسجيل 5931 حالة وفاة جديدة.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة مع 4.7 مليون مصاب، تليها البرازيل (2,7 مليون) والهند (1,7 مليون) وروسيا (845 ألفا) وجنوب إفريقيا (503 آلاف).

وكان إجمالي الإصابات في العالم قد تخطى عتبة الـ17 مليونا في 29 يوليو، وعتية الـ16 مليونا في 25 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن إحصائية جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تشير إلى أن مجموع الإصابات لا يزال تحت 18 مليونا بقليل، حيث وصل حتى صباح اليوم إلى 17,85 مليون، منها 685 ألف وفاة و10,55 مليون حالة شفاء، فيما بلغ معدل الإصابات اليومية 258 ألفا خلال اليوم الماضي.

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