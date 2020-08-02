إهانات وتعرية.. فيديو يثير زوبعة في العراق

2020/08/02 | 09:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع حوله عشرات رجال الأمن ليصوروا مشاهد الإذلال التي تعرض لها أحد الشبان في العراق، بينما عمد أحد الضباط إلى قص شعره وهو جالس أرضا بعد أن عروه من ثيابه، وانقضوا عليه بشتائمهم.مشاهد قصيرة لشاب عراقي

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