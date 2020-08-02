كردستان تتخذ اجراءا مفاجئا للمسافرين في ظل كورونا

2020/08/02 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

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