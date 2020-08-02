الكمارك: حققنا ايراداً شهرياً بلغ أكثر من 76 مليار دينار

2020/08/02 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن إجمالي ايراداتها المتحققة خلال شهر تموز والذي بلغ أكثر من (٧٦) مليار دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا.وقالت الهيئة في بيان لها، انها “وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز …

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