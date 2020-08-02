الانواء الجوية تعلن “تحول جديد” في درجات الحرارة

2020/08/02 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن قسم التنبؤ الجوي في هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، الحالة الجوية ودرجات الحرارة في العراق لهذا اليوم الأحد والأيام المقبلة.

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