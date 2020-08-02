كاليفورنيا: حريق ضخم يجبر الآلاف على ترك منازلهم

2020/08/02 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قالت إدارة الإطفاء بمقاطعة ريفيرسايد في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم أمس بعد انتشار حريق غابات عبر أكثر من اربعة آلاف فدان.وتم الإبلاغ في بلدة شيري فالي، التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس ودمر منزل عائلة واحدة […]

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