نائبة تكشف عن تعديل ثلاثة مشاريع قوانيين تخص التعليم العالي

2020/08/02 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت عضو لجنة التعليم العالي النيابية ايناس المكصوصي، الأحد، عن وجود ثلاث مشاريع قوانين خاصة بالتعليم العالي , مبينة ان تعديل القوانين ستطرح على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة .وقالت المكصوصي في تصريح لـ / المعلومة/ ، أن ثلاثة قوانين خاصة في التعليم العالي سيتم تعديلها وهي تعديل قانون التعليم الأهلي […]

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