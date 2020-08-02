قائد عمليات ديالى: جميع مناطق المحافظة مؤمنة

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي، ان جميع مناطق المحافظة مؤمنة، فيما اوضح ان عمليات ابطال العراق الرابعة هدفها سد الثغرات واعادة الانتشار الامني.

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