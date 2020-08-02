العمليات المشتركة: استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الارهابية

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الارهابية، فيما اشارت الى ان عصابات داعش تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي لتنفيذ هجمات إرهابية.

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