جماهير أرسنال تتحدى كورونا وتخرج للشوارع للاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزى

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

خرجت جماهير فريق أرسنال، إلى شوارع مدينة لندن، للاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الذى توج به الفريق على حساب جاره فريق تشيلسي، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة، التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "ويمبلى"، ليعزز رقمه القياسي فى الأكثر تتويجا بهذا اللقب.





وتجمع عدد كبير من جماهير أرسنال، حول ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز، من أجل الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم التحذيرات من التجمعات الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفع قائد فريق أرسنال، النجم الجابونى بيير أوباميانج، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الرابعة عشر، فى تاريخ فريق الجانرز، وسط احتفالات كبيرة من جانب لاعبى المدفعجية.





ويواجه فريق أرسنال، نظيره ليفربول ، بطل الدوري الإنجليزي، فى مباراة الدرع الخيرية، المقرر لها يوم 29 آب الجارى، على ملعب "ويمبلى".

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بغداد اليوم/ بغداد

توج فريق ارسنال بكأس الاتحاد الانكليزي اليوم السبت (1 آب 2020) بعد الفوز في اللقاء النهائي على تشيلسي 2-1 ، في لقاء جرى على ملعب ويمبلي بلندن.

الشوط الأول شهد نتيجة التعادل 1-1، تقدم اولا تشيلسي في الدقيقة 6 بهدف كريستيا

بغداد اليوم/ بغداد

أوضح الجهاز التدريبي لفريق القوة الجوية بكرة القدم أن مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو لن يكون ضمن الكادر التدريبي للموسم المقبل بعد اخلاله بشروط العقد.

وقال مشرف فريق الجوية مهدي جاسم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إ

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من مفاوضات نادي الشرطة العراقي مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو عن الاسباب التي ادت الى اعتذاره من ادارة الجوية، والاتفاق مع الشرطة للاشراف على لياقة الفريق الكروي الشرطاوي .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد ال

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