رغم انتهاء موجة الحر.. البصرة تسجل درجة 49 مئوية وميسان والناصرية 47

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (02 آب 2020)، حالة الطقس الجوية في مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى أن محافظة البصرة تسجل اليوم 49 درجة حرارة مئوية، وبغداد 45، بينما دهوك 42 مئوية.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "الطقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً حاراً، ولا تغير بدرجات الحرارة، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها مقارباً لما هو بالمنطقة الوسطى، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها مشمساً حاراً، مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة".





وأضافت، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون مشمساً حاراً، ولا تغير بدرجات الحرارة، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها مشمساً شديد الحرارة، ولا تغير بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً، ولا تغير بدرجات الحرارة، بينما المنطقة الشمالية سيكون طقسها مشمساً حاراً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة فيها مقاربة لليوم السابق، في حين أن المنطقة الجنوبية سيكون طقسها مشمساً حاراً جداً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً فيها".

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