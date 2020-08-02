الكمارك تعلن تحقيقها إيرادات تتجاوز الـ 76 مليار دينار خلال شهر تموز

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد 2 أب 2020، عن إجمالي ايراداتها المتحققة خلال شهر تموز الماضي من العام الحالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إجمالي الإيرادات المتحققة خلال شهر تموز الماضي من العام الحالي، بلغت أكثر من (٧٦)مليار دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا حسب البيان".

وأضافت، "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الإيرادات معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا".





وتابعت، انها "ساهمت في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الأرساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

فيما اكدت بحسب البيان، على حرصها الشديد لتحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة والمساهمة في الوقوف في وجه الضائقة المالية التي يمر بها البلد .

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ونقلت البيانات أن الصادرا

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