ماذا يحتاج الكاظمي لإجراء إنتخابات مبكرة في العراق؟

2020/08/02 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الباحثة السياسية العراقية ضحى الخالدي بأن إعلان رئيس وزراء العراق موعد الإنتخابات جاء على أساس المادة السابعة من قانون الإنتخابات لعام 2013 حيث ...

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