الانتخابات المصرية:الأوقاف تمنع استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

2020/08/02 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، في انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وستتخذ إجراءات ضد أي مرشح أو حزب يحاول ذلك.وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن “المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأسبوع المقبل […]

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