2020/08/02 | 10:32 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
كشف فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا أن الآلية المكتشفة حديثا لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تؤدي أيضا إلى علاجات جديدة لـ “كوفيد-19”.
وتكشف الورقة البحثية المنشورة مؤخرا في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، mBio، كيف يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية البيروكسيزومات (أو الجسيمات التأكسدية)، والعضيات الموجودة […]
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كشف فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا أن الآلية المكتشفة حديثا لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تؤدي أيضا إلى علاجات جديدة لـ “كوفيد-19”.
وتكشف الورقة البحثية المنشورة مؤخرا في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، mBio، كيف يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية البيروكسيزومات (أو الجسيمات التأكسدية)، والعضيات الموجودة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقص المناعة البشرية قد يحمل مفتاح علاج “كوفيد-19”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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