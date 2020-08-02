نقص المناعة البشرية قد يحمل مفتاح علاج “كوفيد-19”

2020/08/02 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا أن الآلية المكتشفة حديثا لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تؤدي أيضا إلى علاجات جديدة لـ “كوفيد-19”.وتكشف الورقة البحثية المنشورة مؤخرا في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، mBio، كيف يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية البيروكسيزومات (أو الجسيمات التأكسدية)، والعضيات الموجودة […]

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