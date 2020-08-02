درجات الحرارة تنخفض الى ما دون الـ50 لأول مرة منذ اسبوعين

2020/08/02 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنخفض درجات الحرارة في العراق، في الأيام الأربعة المقبلة الى دون الـ 50 مْ لأول مرة في البلاد منذ أسبوعين.وذكر بيان لهيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان “طقس يوم غد الأثنين سيكون في الوسط والشمال، مشمساً حاراً، وفي الجنوب مشمساً شديد الحرارة” مشيراً الى، ان “درجات الحرارة العظمى ستكون في مدينة بغداد بمعدل 45 …

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