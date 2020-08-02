الأزمات تكشف وتفضح عجز الدولة - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/02 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي متى تعرف قوة وضعف الدولة حينما تتعرض للأزمات والظروف الصعبة ؟ أزمة انخفاض أسعار النفط كشفت عجز الدولة عن مواجهة التدهور والانهيار المالي للدولة العراقية.



أزمة فايروس كورونا كشفت عجز وضعف الدولة عن مواجهة وتوفير مستلزمات الوقاية والعلاج للشعب العراقي.



أزمة موجة الحر كشفت عجز وضعف الدولة عن توفير الماء والكهرباء والخدمات للشعب العراقي الأزمة السياسية كشفت عجز وضعف الدولة للمحافظة على هيبتها ......





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