احباط محاولة ادخال حبوب مخدرة الى كربلاء

2020/08/02 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاحد، ان مفارز الشرطة تضبط حبوب مخدرة لدى محاولة ادخالها من قبل أحد الأشخاص من خارج المدينة.وذكرت الشرطة في بيان أنه “بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز الشرطة من ضبط حبوب مخدرة بحوزة شخص قادم من إحدى المحافظات وهو يحاول ادخالها الى …

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