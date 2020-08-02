الشباب النيابية : قانونان على الطاولة يسهمان بحل المشاكل الرياضية

2020/08/02 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، عن أسباب توقف الكثير من المشاريع المهمة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، فيما أشارت الى العمل لتشريع قانونين يسهمان بحل المشاكل الموجودة على الساحة الرياضية.

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