التعليم تحدد موعد تخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول

2020/08/02 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعداً لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الاول.

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