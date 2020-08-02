وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى وتسجيل 108 إصابات خلال 24 ساعة


وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى وتسجيل 108 إصابات خلال 24 ساعة
2020/08/02 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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