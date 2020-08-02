اعتقال 4 متهمين بالإرهاب في ديالى بعد معلومات عن محاولتهم زرع عبوات ناسفة خلال العيد

2020/08/02 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن قوة من الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت 4 متهمين بالإرهاب ومسؤولين عن نصب عبوات ناسفة في قضاء المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من استخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب في ديالى، نفذت عملية أمنية نوعية وأسفرت عن اعتقال 4 متهمين بالإرهاب".

وأضاف أن "الإرهابيين مختصين في نصب العبوات الناسفة في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرقي بعقوبة، مبينا أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية بأن الإرهابيين يحاولون نصب عبوات خلال عيد الأضحى".

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (02 آب 2020)، بمقتل مدني في قرية زراعية شرق المحافظة بسبب نزاع عائلي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنياً قُتل بإطلاق ناري في قرية زراعية قرب ناحية السلام (20كم شرق بعقو

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن ضابطا برتبة نقيب في مديرية شرطة الديوانية، اغتيل بنيران مسلحين مجهولين في قضاء سومر شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اغتالوا في وقت متأخر من مساء أمس

بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلنت شعبة مكافحة اجرام الديوانية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل والسرقة في المحافظة.

وذكرت الشعبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " مفارز شعبة البلدة في مكافحة اجرام الديوانية بامرة العقيد رائد راضي فض

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