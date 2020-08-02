التعليم العالي تحدد 22 تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الأول

2020/08/02 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تحديد يوم 22 من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الأول.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت الثاني والعشرين من تشرين الاول المقبل موعدا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2019 /2020".

وأضاف البيان، أن "هيأة الرأي قررت تحديد هذا الموعد وأطلقت تسمية (تعليمنا لن يتوقف) عنوانا على دورة التخرج"، مشيراً إلى أن "السادس والعشرين من تشرين الثاني المقبل، سيكون موعدا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الثاني".

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت اله

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