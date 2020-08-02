2020/08/02 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني يعتقل شخصاً بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يعتقل شخصاً بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يعتقل شخصاً بحوزته (1183) شريحة هاتف غير مسجلة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).