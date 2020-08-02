البيتكوين يبلغ 12 ألف دولار لأول مرة منذ عام كامل

2020/08/02 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل سعر عملة البيتكوين، وفقا لبيانات التداول الأخيرة، ولأول مرة منذ أغسطس/ آب من العام الماضي إلى 12000 دولار، وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي.وذكر موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط ​​السعر في أكثر من 20 بورصة، أنه اعتبارا من الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.91٪ إلى 11.918 دولار.[…]

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