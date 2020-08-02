العراق يؤكد التزامه العالي بقرارات اوبك بشأن خفض الانتاج

2020/08/02 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الاحد، أن العراق ملتزم بقرارات اوبك بشأن التخفيض.

وقال مدير الشركة علاء الياسري في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق ملتزم بما اتفق عليه مع دول اوبك والدول المؤتلفة معها".

وأضاف الياسري أن "التزام العراق العالي الذي سجل لحزيران الماضي وتموز وما هو مخطط لاب الحالي هو خير دليل على ان وزارة النفط رغم التحديات الكبيرة ماضية بتحقيق أعلى التزام بتخفيض الانتاج".

وأشار الياسري إلى أن "الالتزام من شأنه أن يعيد التوازن في السوق النفطي ويضع الاسعار مجدداً بقيمها العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وهذا الهدف سيلقي بظلاله الايجابية تدريجياً على عائدات البلد المالية من مصدر موازنته المالية الاساسي وهو النفط".

وكان مسح أجرته رويترز في 31 تموز الماضي أشار إلى أن إنتاج العراق من النفط ارتفع في تموز/يوليو الجاري، رغم تعهد بغداد بخفض الإمدادات التزاماً باتفاق مجموعة "أوبك+" لدعم الأسعار.

يشار إلى أن أوبك+ اتفقت على تخفيض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ ايار، بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بعد أن ألغى الفيروس ثلث الطلب العالمي.

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