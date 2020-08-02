2020/08/02 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن كورونا مجرد فيروس ليحسم أمره علميا فقط بل كان أمرا جللا أصاب العالم بالهلع والفوبيا وأحدث شللا تاما للحركة وأضر بالاقتصاد وطال أثره الحياة العامة والخاصة، لذلك تدخل المفكرون في كل أنحاء العالم للحديث في الموضوع وآثاره ومحاولة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبناء نوح وأجراس طوفان الوباء.. أسئلة كورونا الفكرية وإجاباتها العربية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبناء نوح وأجراس طوفان الوباء.. أسئلة كورونا الفكرية وإجاباتها العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).