الشرطة البريطانية تعلن توقيف وزير سابق بعد اتهامات اغتصاب واعتداء جنسي

2020/08/02 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية وصحيفة “صنداي تايمز” توقيف وزير سابق يشغل مقعدا نيابيا حاليا بعد اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي.ولم يكشف اسم السياسي، لكن الشرطة قالت في بيان إنها فتحت تحقيقا بعد اتهامات تتعلق باعتداءات وأعمال عنف جنسي في أربعة حوادث … Readmore

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