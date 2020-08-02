بالوثيقة،، التعليم تحدد مواعيد تخرج “دفعة كورونا”

2020/08/02 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أخيراً، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تحديد موعد تخرج طلبة الجامعات في العام الحالي والذي شهد تعطيل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.وبحسب وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، فأن الـ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل سيكون موعداً لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول.للعام الدراسي 2019 /2020.وبحسب […]

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