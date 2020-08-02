مذيعة أوكرانية تتعرض للضرب ومحاولة اغتصاب أمام ابنها

2020/08/02 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعرضت المذيعة التلفزيونية أناستاسيا لوغوفايا، للضرب في أوكرانيا، ولمحاولة اغتصاب أمام عيني ابنها، ووقع الحادث على متن قطار كان متوجها من ماريوبول إلى كييف.وقالت الضحية في “إنستغرام”: “دخل شخص غريب في الليل إلى المقصورة، وباشر بضربي بقوة.وعندما استيقظت رأيت أن المهاجم كان عاريا”.وذكرت لوغوفايا، أنها صرخت بقوة، فاستيقظ ابنها […]

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