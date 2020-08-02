2020/08/02 | 11:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور علي عدنان تنتشر على الحافلات والباصات في كندا !) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور علي عدنان تنتشر على الحافلات والباصات في كندا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).