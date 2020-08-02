2020/08/02 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص بحوزته 1183 شريحة هاتف غير مسجلة جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).