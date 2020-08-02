الداخلية العراقية تعلن نتائج اللجنه التحقيقية الخاصة بحادثة الاعتداء على مواطن في ساحة التحرير

2020/08/02 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية تعلن نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص تبين ان الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق .ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته … Readmore

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