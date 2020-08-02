الداخلية تصدر بياناً جديداً بشأن فيديو الاعتداء المتداول

2020/08/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وزارة الداخلية : بمتابعة السيد وزير الداخلية، مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تواصل التحقيق في حادثة الصبي الذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يتعرض الاعتداء من قبل عناصر مسيئة، وان الجهة الوحيدة التي تتبنى عملية التحقيق هي وزارة الداخلية حصراً.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن قوة من الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت 4 متهمين بالإرهاب ومسؤولين عن نصب عبوات ناسفة في قضاء المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من استخبارات و

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (02 آب 2020)، بمقتل مدني في قرية زراعية شرق المحافظة بسبب نزاع عائلي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدنياً قُتل بإطلاق ناري في قرية زراعية قرب ناحية السلام (20كم شرق بعقو

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن ضابطا برتبة نقيب في مديرية شرطة الديوانية، اغتيل بنيران مسلحين مجهولين في قضاء سومر شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين اغتالوا في وقت متأخر من مساء أمس

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