2020/08/02 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زعيم مجموعة إيرانية يرفع حدة الصراع بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زعيم مجموعة إيرانية يرفع حدة الصراع بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).