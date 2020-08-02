داعش يستغل الوباء في العراق.. وحرارة الطقس أيضاً

2020/08/02 | 12:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستغل خلايا داعش المتبقية في العراق جائحة كورونا مع توسع الإصابات في البلد الذي يعاني من عدم تجهيز العديد من المرافق الطبية، وانشغال السلطات والقوى الأمنية في تلك الأزمة الصحية العالمية التي طالت أكثر

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