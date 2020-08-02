شاهد: أول فيديو يظهر الاعتداء بحق مراهق في العراق

2020/08/02 | 12:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر فيه مراهق وقد جرد من ملابسه بالكامل بينما يستجوبه أفراد يرتدون ملابس تبدو عسكرية ويهينون ...

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