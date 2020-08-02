طبيب الموت” الهندي: قتل أكثر من 100 شخص وألقى بجثثهم للتماسيح

2020/08/02 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ألقت الشرطة الهندية القبض مؤخرا على الطبيب ديفيندير شارما بعد فراره من السجن، وهو مدان بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية واعترف بقتل أكثر من 100 شخص.وبدأ شارما مشواره الإجرامي في منتصف التسعينات، حين سجل شركة وهمية لتجارة الوقود.وأسس عصابة كانت تختطف الشاحنات الناقلة للغاز المسال بهدف سرقة الغاز وقتل السائقين […]

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