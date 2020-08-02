“أنتم خبراء”،، البحرية الأمريكية تسخر من إيران بصورة في مضيق هرمز

2020/08/02 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سخرت البحرية الأمريكية من المناورات التي أجرتها إيران قبل أيام، وهاجمت فيها نموذجا وهميا لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، وتهكمت قائلة: أنتم خبراء.وأظهر منشور للبحرية الأمريكية على منصة “إنستغرام” حاملة طائرات أمريكية وهمية تحمل علامة التصويب لإطلاق النار، عبارة عن دائرة حمراء يتوسطها مركز الهدف.المناورات الايرانيه التي تقوم […]

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